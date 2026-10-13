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Ita Gani, shqiptarja që jeton në Izrael, ka deklaruar se Irani mund të tentojë ta sulmojë sërish Izraelin, por theksoi se ky i fundit është i përgatitur për çdo sulm të mundshëm.
Në emisionin “Kosova Today”, Gani tha se, pavarësisht situatës së vështirë ekonomike, Irani mund të vazhdojë të paraqesë kërcënim.
“Siç po shihet dhe dëgjohet nga situata, Irani asnjëherë nuk ndalet. Edhe pse është në një situatë shumë të vështirë ekonomike, ai njeri i dobët, përveç forcës, nuk ka çfarë të përdorë. Frika është gjithmonë, por normalisht Izraeli është i përgatitur për çdo sulm të tij”, ka deklaruar Gani.