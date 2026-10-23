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Ish-deputeti i LDK-së, Gani Geci është liruar nga paraburgimi, pasi është intervistuar në Prokurorinë e Shtetit lidhur me dyshimet për kanosjen e gazetarit Lirim Mehmetaj.
Lirimin e tij nga paraburgimi e ka konfirmuar për Sinjalin, avokati i Gecit, Besnik Berisha.
Rasti lidhet me një postim të Mehmetajt në Facebook për deputetin Fatos Geci.
Sipas dosjes së Prokurorisë, Gani Geci dyshohet se e kishte kanosur gazetarin, duke i kërkuar që ta largonte ose ta ndryshonte përmbajtjen e postimit.