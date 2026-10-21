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Galatasaray ka shënuar fitore të rëndësishme në udhëtim ndaj Lille, duke triumfuar me rezultat 4-2 në kuadër të Ligës së Kampionëve.
Skuadra turke e nisi ndeshjen në mënyrë të shkëlqyer, duke kaluar në epërsi që në minutën e dytë me golin e Yunus Akgun.
Megjithatë, Lille reagoi dhe Soriba Diaoune shënoi dy herë, në minutat 7 dhe 39, duke përmbysur rezultatin në 2-1.
Galatasaray arriti të barazojë para përfundimit të pjesës së parë, kur Aleksey Batrakov shënoi në minutën e 44-të për 2-2.
Në pjesën e dytë, mysafirët e përmbysën plotësisht ndeshjen. Një autogol i Nabil Bentalebit në minutën e 52-të i dha epërsinë Galatasarayt, ndërsa Victor Osimhen vulosi fitoren 4-2 në minutën e 61-të.
Kështu, Galatasaray mori një fitore të madhe në udhëtim, ndërsa Lille u ndëshkua pavarësisht se arriti të rikthehej në lojë pas golit të hershëm të mysafirëve./Klankosova.tv