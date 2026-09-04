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Një episod i pabesueshëm ndodhi në ndeshjen mes Bursasporit dhe Istanbulsporit në ligën e dytë turke.
Gjyqtari Ayberk Demirbas akordoi pozicion jashtë loje menjëherë pas një rivënie anësore, pavarësisht se rregullat e futbollit e bëjnë të pamundur një pozicion jashtë loje direkt nga rivënia.
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Vendimi shkaktoi protesta të menjëhershme nga lojtarët, ndërsa arbitri e kuptoi gabimin dhe e korrigjoi situatën.
Në fund, Bursaspori fitoi bindshëm 4-0 ndaj Istanbulsporit./Klankosova.tv