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Tre gjyqtarë nga Kosova do të ndajnë drejtësinë në ndeshjen mes Rumanisë dhe Portugalisë, e vlefshme për fazën kryesore të kualifikimeve për Kampionatin Botëror 2028 në futsall.
Besar Beqiri është caktuar gjyqtari i parë i kësaj përballjeje, ndërsa Besart Ismajli do të jetë gjyqtari i dytë. Në këtë ndeshje, Florentina Kallaba do të ketë rolin e gjyqtares së tretë.
Caktimi i treshes kosovare në këtë përballje ndërkombëtare përbën një tjetër angazhim të gjyqtarëve nga Kosova në garat evropiane të futsallit, transmeton Klankosova.tv.
Ndeshja Rumani – Portugali do të zhvillohet më 21 tetor, me fillim nga ora 19:00, në palestrën “City Hall Arena”.