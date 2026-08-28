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Drenica dhe Ballkani janë përballur në kuadër të javës së tretë të Superligës së Kosovës.
Para fillimit të ndeshjes në stadiumin “Bajram Aliu”, futbollistët e të dyja skuadrave, së bashku me gjyqtarët, kanë hyrë në fushë me fanella me mbishkrimin “Liria Ka Emër”, transmeton Klankosova.tv.
Ky gjest u bë në nderim të krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, të cilët aktualisht ndodhen në Hagë, ndërsa disa javë më parë nga shpallja e aktgjykimit, e cila pritet të bëhet më 16 shtator.