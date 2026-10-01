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Tyson Fury dhe Anthony Joshua janë përballur për herë të parë ballë për ballë në Londër, duke nisur zyrtarisht numërimin për duelin e shumëpritur mes dy ish-kampionëve të botës në peshat e rënda.
Fury dhe Joshua u shfaqën së bashku në konferencën e parë për shtyp të mërkurën, ku atmosfera ishte më e qetë nga sa pritej. Dy britanikët shkëmbyen batuta dhe treguan respekt për njëri-tjetrin, por nuk munguan as thumbimet para duelit që do të zhvillohet më 11 dhjetor në “Principality Stadium” të Cardiffit, shkruan KosovaPress, transmeton klankosova.tv.
Fury e vlerësoi lart karrierën e Joshuas, duke e cilësuar atë si një prej figurave kryesore të boksit britanik, por më pas iu rikthye paralajmërimeve për atë që do të ndodhë në ring.
“Gypsy King” tha se Joshua ka një fizik mbresëlënës, por paralajmëroi se një goditje e fortë në mjekër mund ta rrëzojë. Ndërkohë, Joshua kujtoi një seancë sparingu të vitit 2010, duke treguar se atëherë kishte arritur ta lëndonte Fury-n në fytyrë.
Por, përveç përballjes mes dy boksierëve, vëmendje të madhe mori edhe situata rreth promovimit të duelit.
Dana White nuk ishte i pranishëm në konferencën e Londrës, pavarësisht se ishte përfshirë në materialet zyrtare si bashkëpromovues i eventit.
Sipas raportimeve, ekipi i Joshuas, veçanërisht promotori Eddie Hearn, ka kundërshtuar përfshirjen e kompanisë Zuffa në organizimin e duelit.
Joshua madje ka deklaruar se është i gatshëm të tërhiqet nga përballja nëse Dana White merr rol promovues në kundërshtim me marrëveshjen e tij. Megjithatë, për momentin dueli mbetet i planifikuar për 11 dhjetor në Cardiff.
Përballja do të transmetohet drejtpërdrejt në Netflix, ndërsa biletat pritet të dalin në shitje më 9 tetor. Fury dhe Joshua do të hyjnë në ring për herë të parë në karrierën e tyre profesionale, pas më shumë se një dekade spekulimesh për një përballje mes tyre.
Fury hyn në këtë duel me bilanc 36 fitore, dy humbje dhe një barazim, ndërsa Joshua ka 30 fitore dhe katër humbje. Dy britanikët kanë së bashku 66 fitore dhe 52 nokautime.