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Një fëmijë 10-vjeçar dhe dy gra 30-vjeçare kanë vdekur pasi një varkë e vogël me migrantë, që po tentonte të kalonte Kanalin Anglez, u përball me vështirësi në brigjet veriore të Francës.
Autoritetet franceze thanë se varka, e cila kishte 105 persona në bord, u nis të hënën në mëngjes nga Bleriot Plage në Sangatte.
Tre persona u trajtuan në varkë, por më vonë u konfirmuan të vdekur nga ekipet mjekësore të dërguara me helikopter, shkruan BBC, transmeton Klankosova.tv.
Sipas gjetjeve fillestare, viktimat dyshohet se kanë humbur jetën si pasojë e shtypjes nga turma, ndërsa autoritetet kanë nisur hetimet për të përcaktuar shkakun e saktë.
Nga 102 personat e tjerë në bord, nëntë morën trajtim mjekësor pasi mbërritën në portin e Calais.
Autoritetet franceze thanë se bëhet fjalë për një të ashtuquajtur “taxi-boat”, ku migrantët duhet të futen në ujë për të hipur në varkë.
Sipas prefekturës së Pas-de-Calais, tre persona të tjerë humbën jetën javën e kaluar pas nisjeve të ngjashme.
Me viktimat e së hënës, numri i migrantëve që kanë vdekur gjatë këtij viti në përpjekje për të kaluar Kanalin Anglez ka shkuar në 20.