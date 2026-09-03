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Nga mesi i vitit të ardhshëm, pesë gjyqtarëve të Gjykatës Kushtetuese iu përfundon mandati.
Procesi për zëvendësimin e këtyre me të rinj, që duhet të fillojë në mars, po thuhet se duhet të kryhet pa vonesa. Kjo pasi edhe ashtu, përbërja aktuale është krejt në tetik, raporton Klan Kosova.
Krejt vendimet varen nga një gjyqtar. Nga 9 sa duhet të jenë, aktualisht Kushtetuesja i ka veç shtatë.
Bllokimi edhe i gjykatës së vetme që interpreton Kushtetutën, po thuhet se do të shkaktojë jo pak pasoja. Sidomos nëse vendi shkon sërish në zgjedhje të jashtëzakonshme.
Detajet i gjeni në kronikën e bashkëngjitur më sipër.