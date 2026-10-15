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Juventusi ka triumfuar 2-1 ndaj Celta Vigos në Lign e Evropës, pas një përmbysjeje dramatike në minutat e fundit të ndeshjes.
Skuadra spanjolle kaloi në epërsi në minutën e 18-të me Hugo Alvarez, pas asistimit të Williot Swedberg.
Juventusi reagoi në pjesën e dytë, duke barazuar rezultatin në minutën e 58-të me Nick Woltemaden.
Kur gjithçka po shkonte drejt barazimit, Randal Kolo Muani shënoi golin e fitores në minutën 90+2’.
Andrea Cambiaso ishte autori i asistimit vendimtar për golin që vulosi triumfin e bardhezinjve.