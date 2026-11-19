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Banori i Big Brother VIP Kosova, Fuego, ka folur për mungesën e Olechkës, duke thënë se dëshiron ta takojë atë pasi të përfundojë eksperiencën e tij në shtëpinë më të famshme në vend.
Në një bisedë me Kledjën, ai është shprehur se nuk e kishte pritur që Olechka të largohej nga gara në atë mënyrë, pasi, sipas tij, ajo ende nuk e kishte pasur kohën për t'u larguar, transmeton Klankosova.tv.
Fuego ka bërë të ditur se dëshiron të takohet dhe të sqarohet me të jashtë shtëpisë, duke theksuar se mes tyre kishte lënë hapësirë për një takim të tillë.
“Më mungon Olechka. Kjo është hera e parë që nuk ma ka marrë mendja se del kështu, se ka pasur kohën për me dalë. Kismet, kur të dal, do të takohem me të dhe do të sqarohem. Kemi lënë hapësirë për aq. Nuk kisha ardhur me u lidh këtu”, ka thënë Fuego.