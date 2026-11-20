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Fuego ka hapur zemrën paraVëllaut të Madh, duke rrëfyer për jetën e tij para famës, familjen dhe hapat e parë të karrierës.
Ai ka treguar se vjen nga një familje e mirë dhe se është rritur me tre vëllezër të tjerë.
“Vij prej një familjeje shumë të mirë, jemi katër vëllezër, s’na ka munguar asgjë”, ka thënë Fuego.
Ai ka folur edhe për periudhat e vështira në jetën e tij, duke thënë se dhimbja e ka formësuar si person.
“Mu dhimbja ma ka zhvillu shkrimin”, është shprehur ai.
Ndër të tjera, Fuego ka rrëfyer edhe për dashurinë e parë, duke treguar se ishte vetëm 15 vjeç kur ishte dashuruar dhe mendonte se nuk kishte tjetër përveç saj.
Për rrefimin e plotë: