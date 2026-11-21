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Një diskutim interesant është zhvilluar në shtëpinë e Big Brother Vip Kosova 5, pasi Arinda i ka pyetur banorët se si flirtojnë dhe kush prej tyre konsiderohet më flirtuesi.
Gjatë bisedës u përmendën disa emra, mes tyre Kledja, Fuego dhe Bejta, duke nxitur komente dhe të qeshura mes banorëve.
Ndërsa Jona tregoi se mënyra e saj e flirtimit është shumë më e thjeshtë, duke zbuluar se nuk ndërmerr ndonjë hap të veçantë kur dikush i pëlqen.
“Unë, sinqerisht po të flas, nëse më pëlqen njëfarë tipi, unë veç e shikoj dhe buzëqesh, nuk bëj asgjë”, u shpreh Jona.
Për të dëgjuar diskutimin e banorëve, ndiq videon më poshtë: