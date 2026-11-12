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Tensionet mes reperëve Fuego dhe Nichi në Big Brother VIP Kosova 5 po vazhdojnë, ndërsa të dy kanë shprehur gatishmërinë për t'u përballur drejtpërdrejt në nominim.
I pari ishte Fuego, i cili deklaroi se nuk e ka problem të dalë në nominim ballë për ballë me cilindo banor të shtëpisë.
“Jam i gatshëm në nominim ballë për ballë me secilin. Gjene një rregull me thy edhe hina n’nominim”, u shpreh Fuego.
Edhe Nichi u dëgjua duke shprehur të njëjtën dëshirë për nominim kokë më kokë me Fuegon, duke i bërë thirrje Vëllait të Madh që t'ua mundësojë një përballje të tillë.
“Këtë moment jam i gatshëm. Qitna, Vëllai i Madh, kokë më kokë”, dëgjohet duke thënë Nichi.
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