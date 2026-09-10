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Federata e Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës (FSShK) ka njoftuar se është rrëzuar kallëzimi penal i iniciuar rreth katër vite më parë ndaj dy zyrtareve të Federatës, ish-kryetarit të Këshillit Drejtues dhe tre përfaqësuesve regjionalë.
Sipas njoftimit, pas përfundimit të Kongresit të IV, “ish-kryetari i FSShK-së, Dr. Blerim Syla, dhe ish-nënkryetari, Dr. Xhemajl Selmani, kishin parashtruar kallëzim penal, duke ngritur pretendime për keqpërdorim të detyrës zyrtare, manipulim me prova, falsifikim i dokumenteve, cenim të së drejtës për të kandiduar, legalizimi i përmbajtjes së rreme, pengim i të provuarit apo procedurës zyrtare, asgjësimi i dokumenteve të votimit”.
“Gjatë këtyre viteve, kallëzimi penal është hedhur poshtë dy herë nga organet kompetente, duke mos gjetur bazë të mjaftueshme për vazhdimin e procedurës penale”, njoftoi FSShK-ja.
Sipas tyre, ky proces ka shkaktuar dëme të konsiderueshme në imazhin dhe reputacionin e Federatës, ka ndikuar në zbehjen e raporteve dhe besimit brenda anëtarësisë sindikale, si dhe ka reflektuar negativisht në raportet me partnerët institucionalë dhe partnerët për dialog social.
“Pas katër viteve të një procesi të gjatë, FSShK konsideron se tash është koha që energjia të përqendrohet në rikthimin e besimit, fuqizimin e unitetit sindikal dhe mbrojtjen e interesave të anëtarësisë, ndërsa çdo përgjegjësi eventuale do të kërkohet dhe vlerësohet përmes institucioneve kompetente”, u tha në njoftimin e FSShK-së. /Klankosova.tv