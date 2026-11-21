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Në kuadër të avancimit të kapaciteteve operacionale, pjesëtarët e Forcës së Sigurisë së Kosovës (FSK) kanë realizuar qitje me municion luftarak me mortajën 120 mm të sistemit Vuran, në poligonin e Bizës në Shqipëri.
Sipas njoftimit të FSK-së, aktiviteti u realizua nga bateritë e Regjimentit të Mbështetjes Luftarake, në kuadër të Komandës së Forcave Tokësore.
Qitjen e kanë përcjellë nga afër Komandanti i KFT-së, Gjeneral Brigade Mehmet Lladrovci, stafi i tij, Atasheu Ushtarak i FSK-së në Shqipëri dhe përfaqësues të Forcave të Armatosura të Shqipërisë, transmeton Klankosova.tv.
Gjatë aktivitetit u vlerësua zbatimi i procedurave të planifikimit, ekzekutimit dhe sigurisë gjatë mbështetjes luftarake me zjarr indirekt.
Me këtë rast, Gjeneral Brigade Lladrovci falënderoi përfaqësuesit e ushtrisë shqiptare për mbështetjen e vazhdueshme, si dhe pjesëtarët e RML-së për angazhimin në zhvillimin e kapaciteteve operacionale të njësisë.