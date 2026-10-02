Lajmet e fundit
Forca e Sigurisë së Kosovës ka zhvilluar trajnimin “Train the Trainers” për të Drejtën Ndërkombëtare Humanitare, i dedikuar instruktorëve të FSK-së.
Trajnimi është mbajtur në Kazermën “Adem Jashari” në Prishtinë dhe është organizuar në bashkëpunim me NALT-in dhe Komitetin Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq.
Hapjen e kanë bërë gjeneral brigade Astrit Haliti dhe drejtori i NALT-it, gjeneral Thomas Schulte-Borghoff.
Gjatë trajnimit janë trajtuar tema që lidhen me zbatimin e së drejtës ndërkombëtare humanitare në operacionet ushtarake, përfshirë planifikimin e operacioneve, sjelljen gjatë armiqësive, operacionet urbane, përzgjedhjen e objektivave, teknologjitë e reja të luftës dhe përgjegjësitë komanduese.
“Qëllimi i trajnimit ishte forcimi i kapaciteteve të instruktorëve të FSK-së për përcjelljen e njohurive dhe parimeve të së drejtës ndërkombëtare humanitare në kuadër të trajnimeve ushtarake, si dhe avancimi i zbatimit të standardeve ndërkombëtare në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë”, thuhet në njoftimin e FSK-së në Facebook./Klankosova.tv