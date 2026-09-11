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Forca e Sigurisë së Kosovës ka ulur sot flamujt në gjysmë shtizë në të gjitha kazermat e FSK-së, në shenjë nderimi për viktimat e sulmeve terroriste të 11 shtatorit 2001 në SHBA.
FSK-ja përmes këtij akti ka shprehur solidaritetin me popullin amerikan dhe familjet e viktimave të kësaj tragjedie.
“Populli i Kosovës dhe Forca e Sigurisë së Kosovës qëndrojnë përherë në krah të popullit amerikan, miqve dhe partnerëve tanë strategjikë, duke ndarë dhimbjen në ditët e vështira dhe duke festuar së bashku në ditët e gëzimit. Miqësia dhe solidariteti ynë mbeten të palëkundura”, thuhet nga FSK-ja në Facebook./Klankosova.tv