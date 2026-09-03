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Pjesëtarë të Kompanisë së Kërkim-Shpëtimit të FSK-së kanë mbajtur ligjëratë në Shkollën e Mesme “Ruzhdi Berisha” në Dragash, me temën “Vetëdijesimi dhe reagimi në rast fatkeqësie natyrore”.
Sipas njoftimit të FSK-së, nxënësit janë informuar për mënyrat e duhura të reagimit para, gjatë dhe pas tërmeteve, zjarreve, vërshimeve, rrëshqitjeve të dheut dhe stuhive.
“Përmes këshillave praktike dhe bashkëbisedimit me nxënësit, u theksua rëndësia e qetësisë, disiplinës, gatishmërisë dhe respektimit të udhëzimeve të autoriteteve kompetente në situata emergjente. Aktivitete të tilla synojnë të kontribuojnë në rritjen e kulturës së sigurisë, ndërgjegjësimin e të rinjve dhe forcimin e gatishmërisë së komunitetit për të reaguar në mënyrë të duhur dhe të sigurt, duke mbrojtur jetën dhe pronën në raste fatkeqësish”, thuhet në postimin e FSK-së në Facebook./Klankosova.tv