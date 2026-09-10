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Një skenar i simuluar luftarak ka vënë në provë pjesëtarët e Forcës së Sigurisë së Kosovës në një nga zonat më të rëndësishme stërvitore të ushtrisë amerikane në Evropë.
Në Hohenfels të Gjermanisë, pjesëtarët e FSK-së janë përfshirë në një trajnim intensiv përballë forcave kundërshtare të simuluara, në kuadër të stërvitjes së përbashkët “Saber Junction 26”.
Ushtria Amerikane në Evropë dhe Afrikë ka njoftuar se gjatë këtij aktiviteti ushtarak, pjesëtarët e FSK-së kanë zhvilluar trajnim “forcë kundër forcës” me Batalionin e Parë të Regjimentit të 4-të të Këmbësorisë të Ushtrisë Amerikane, i njohur si OPFOR.
Bëhet fjalë për një komponent stërvitor që synon t’i vendosë trupat pjesëmarrëse përballë situatave të ndryshme dhe me presion të lartë, duke simuluar kushte sa më pranë një situate reale luftarake.
Sipas ushtrisë amerikane, ky trajnim u mundëson forcave aleate dhe partnere të testojnë aftësitë e tyre në skenarë të ndryshëm, me fokus të veçantë te përshtatja, reagimi i shpejtë dhe marrja e vendimeve në kushte të vështira.
“Ky trajnim u mundëson forcave aleate dhe partnere të përballen me skenarë të ndryshëm në kushte presioni, me qëllim forcimin e aftësive për përshtatje dhe reagim në situata luftarake”, thuhet në njoftimin e Ushtrisë Amerikane në Evropë dhe Afrikë.
Përveç përballjes me skenarë të simuluar, stërvitja synon t’u ofrojë pjesëmarrësve përvojë praktike në një mjedis sa më realist. Në këtë mënyrë, trupat kanë mundësi të testojnë jo vetëm aftësitë individuale, por edhe koordinimin dhe reagimin e njësive në kushte presioni.
Ushtria amerikane thekson se përvoja të tilla ndihmojnë në rritjen e gatishmërisë së forcave aleate dhe partnere, duke u mundësuar atyre të përmirësojnë shkathtësitë luftarake dhe të përshtaten më shpejt me situatat që mund të shfaqen gjatë operacioneve.
Njoftimi i ushtrisë amerikane është shpërndarë edhe nga Forca e Sigurisë së Kosovës në profilin e saj zyrtar, duke vënë në pah pjesëmarrjen e pjesëtarëve të saj në këtë aktivitet ndërkombëtar.
Pjesëmarrja në “Saber Junction 26” paraqet një tjetër mundësi për FSK-në që të trajnohet në një ambient shumëkombësh dhe të bashkëpunojë drejtpërdrejt me forca të vendeve partnere. Stërvitje të tilla shërbejnë për rritjen e ndërveprueshmërisë, përmirësimin e procedurave të përbashkëta dhe forcimin e kapaciteteve të pjesëtarëve të FSK-së në situata komplekse operative.