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Komandanti i Forcës së Sigurisë së Kosovës (FSK), gjenerallejtënant Bashkim Jashari, ka pritur të martën me ceremoni të larta ushtarake në Kazermën “Adem Jashari” në Prishtinë agjutantin e përgjithshëm të Gardës Kombëtare të Ajovës, Gjeneral Major Stephen E. Osborn.
Me këtë rast Gjeneral Jashari i ndau Gjeneralit Osborn Medaljen për Shërbim Vetëmohues, në shenjë mirënjohjeje për kontributin dhe përkushtimin e tij në forcimin e partneritetit dhe bashkëpunimit ndërmjet Forcës së Sigurisë së Kosovës dhe Gardës Kombëtare të Ajovës, raporton Klankosova.tv.
Për këtë takim, ekipi i Zyrës për Informim i Shtabit të Përgjithshëm të FSK-së shpërndau gjatë ditës së djeshme pamje.
Derisa në pamjet e para që u shpërndanë, që ishin fotografi, ekipi ishte kujdesur që një detaj të mos vihej re, në videon e mëvonshme të publikuar në faqen zyrtare të FSK-së në Facebook, doli në pah një shkelje protokollare.
Në murin e dhomës së takimeve zyrtare në Shtabin e Përgjithshëm të FSK-së, prapa dy gjeneralëve qëndronte portreti i ish-presidentes Vjosa Osmani.
Kjo, edhe pse vendi është bërë me Komandante të re Supreme gati një muaj më parë.
Në seancën e 6 tetorit, Justina Shiroka Pula u zgjodh presidente e re e vendit.
Sipas Ligjit për Protokollin e Shtetit (neni 20, paragrafi 3), "obligohen të gjitha institucionet e Republikës së Kosovës që në mjediset e tyre ta vendosin fotografinë e Presidentit".
Se pse ende nuk është zëvendësuar portreti i Presidentes, kjo mbetet mister.
Redaksia ka dërguar pyetje te Ministria e Mbrojtjes lidhur me këtë çështje. /Klankosova.tv