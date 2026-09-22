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Në kuadër të zhvillimit dhe avancimit të vazhdueshëm të kapaciteteve profesionale të Forcës së Sigurisë së Kosovës, është realizuar trajnimi “Maintenance Event”, në objektin e SMAR-it, në Aeroportin e Gjakovës.
Bëhet e ditur se trajnimi u zhvillua me pjesëmarrjen e pjesëtarëve të FSK-së dhe me mbështetjen e pjesëtarëve të Gardës Kombëtare të Ajova-s, SHBA, duke ofruar mundësi për shkëmbim të përvojave dhe avancim të njohurive teknike në mirëmbajtjen e automjeteve HMMWV.
Gjatë trajnimit, pjesëtarët e FSK-së zhvilluan aftësi praktike në inspektimin, mirëmbajtjen, diagnostikimin dhe riparimin e sistemeve kryesore të automjeteve HMMWV, me fokus të veçantë në transmisionin, sistemin e derivateve dhe sistemet elektronike.
"Një komponent i rëndësishëm i trajnimit ishte edhe zhvillimi i kapaciteteve të instruktorëve të FSK-së, duke krijuar mundësi për bartjen e njohurive dhe përvojave të fituara tek pjesëtarët e tjerë të Forcës.
Ky aktivitet përfaqëson një tjetër hap në ngritjen e kapaciteteve teknike dhe profesionale të FSK-së, rritjen e efikasitetit në mirëmbajtjen e mjeteve dhe forcimin e bashkëpunimit të qëndrueshëm me Gardën Kombëtare të Ajova-s", njofton FSK, trasnmeton Klankosova.tv