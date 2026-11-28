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Frosinone ka shënuar fitore bindëse 3-0 ndaj Parmës, në kuadër të xhiros së 13-të, duke përforcuar pozitën e gjashtë.
Vendasit ishin skuadër dukshëm më e mirë nga fillimi deri në fund, duke e merituar plotësisht fitoren. Pjesa e parë u mbyll pa gola, por në të dytën protagonist absolut ishte sulmuesi sllovak, Tomas Bobcek, i cili realizoi het-trik.
Me këtë fitore, Frosinone ngjitet në pozitën e gjashtë, ndërsa në xhiron e ardhshme e pret Interin. Parma, ndërkohë, do të udhëtojë drejt Milanos.