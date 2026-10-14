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Frika nga Ebola po i pengon gratë dhe fëmijët të kërkojnë kujdes shëndetësor në Kongon lindore, thonë punonjësit e shëndetësisë dhe agjencitë e ndihmës, duke kontribuar në rritjen e vdekjeve të nënave dhe rënien e normave të imunizimit të fëmijërisë që mund ta rëndojnë sistemin e kujdesit shëndetësor për vitet në vijim.
Punonjësit e shëndetësisë thonë se ankthi i gabuar në lidhje me kontaktin me Ebolën është arsyeja kryesore pse gratë po heqin dorë nga kujdesi thelbësor para lindjes dhe po zgjedhin të lindin në shtëpi, dhe po vdesin më shpesh në rast të ndërlikimeve.
Sipas Reuters, ende ka të dhëna të kufizuara në dispozicion, por shifrat për provincën Ituri po ngrenë alarmin. Shifrat e OKB-së tregojnë se vdekjet e nënave në provincën Ituri u rritën me gati 70% midis majit dhe korrikut krahasuar me një vit më parë, një tregues shqetësues i ndikimit të shpërthimit të Ebolës - aktualisht më i keqi i regjistruar në Kongo - në sistemin parësor të kujdesit shëndetësor, transmeton Klankosova.tv.
Shkurtimet e mëdha të ndihmës ndërkombëtare kanë çuar gjithashtu në mungesë të disa ilaçeve që shpëtojnë jetë.
"Ata mendojnë se ilaçet që u japim përmbajnë virusin Ebola", tha kryeinfermierja Liliane Adronga për Reuters - duke theksuar vetëm një nga shumë dyshime të pabaza që qarkullojnë në lidhje me virusin dhe kujdesin shëndetësor.
Adronga përshkroi se si gratë shpesh shmangnin kërkimin e kujdesit derisa ishte tepër vonë, duke kujtuar një rast të kohëve të fundit ku një grua besohej se kishte humbur foshnjën e saj ndërsa vuante nga malaria e patrajtuar.
UNFPA ka raportuar një rënie prej më shumë se 30% të lindjeve në spital dhe 50% të trajtimit për ndërlikimet obstetrike për periudhën maj-korrik që nga fillimi i shpërthimit./Klankosova.tv