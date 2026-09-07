Lajmet e fundit
Deputeti i Aleancës, Burim Ramadani bashkë me të rinjtë e kësaj partie, kanë mbajtur një aksion para Kuvendit të Kosovës.
Para mediave, Ramadani deklaroi se deputetët e Vetëvendosjes janë të kapur, siç e quajti ai, nga “regjimi Kurti-Dejona”, transmeton Klankosova.tv.
“Ne po vazhdojmë me aktivitete simbolike, me qëllim që me e ngrit vetëdijshëm dhe me ekspozu atë që po ndodh. Këtë aktivitet sot e kemi quajtur regjim partie, regjim në shtet, dhe pyetja themelore është se a keni dëgjuar ndonjëherë, ndonjë deputet apo deputete të VV-së që e flet mendimin e tyre? Përgjigja është jo, sepse partia e tyre udhëhiqet me grusht të hekurt, pra është jodemokratike, dhe ky nuk është problem i kufizuar veç në VV, problemi këtu është se i njëjti model, po tentohet në mënyrë të vrazhdë të vendoset në krejt institucionet e Kosovës, përkatësisht ky model me grusht të hekurt, po tentohet të vendoset në shtetin e Kosovës”, u shpreh Ramadani.
“Ne kemi vendosur ta bëjmë këtë aktivitet, për ta vendosur në pah faktin se deputetët e VV-së janë të bllokuar brenda këtij grushti të hekurit të Grupit Parlamentar të VV-së, dhe krejt çka mund të flasin në jetën e tyre është vetëm atë që ua shkruan dikush tek nëna parti, ose kanë urdhër të mos flasin e nuk flasin pastaj. Ju them me përgjegjësi, që jo rrallë, dhe në adresa të caktuara, deputetët e VV-së, kanë filluar të ankohen për bllokimin brenda GP-së së grushtit të hekurt që ndodh aty, respektivisht nuk pajtohen me atë që ndodh, por e thonë pastër e qartë që nuk e kanë lirinë e shprehjes dhe lirinë që të flasin për temat personale, përkatësisht për mendimet personale në lidhje me bllokimin e shtetit”, tha deputeti.
Ai shtoi se si Aleancë besojnë që secili deputetë duhet të jetë i lirë që të ushtrojë mandatin që ia ka dhënë sovrani.