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Italia ka marrë një lajm të keq pas fitores 3-1 ndaj Francës.
Davide Frattesi ka pësuar një shqetësim muskulor dhe është detyruar të largohet nga grumbullimi i përfaqësueses italiane.
Mesfushori i Lazios, i cili shënoi golin e epërsisë 2-1 ndaj Francës, nuk do të jetë në dispozicion të trajnerit për ndeshjen e së dielës kundër Belgjikës në Ligën e Kombeve.
Sipas njoftimit të FIGC-së, Frattesi do të rikthehet te klubi i tij, ku do t'i nënshtrohet vlerësimeve mjekësore. Në Lazio shpresojnë që ai të rikuperohet për ndeshjen kundër Lecces më 21 nëntor.