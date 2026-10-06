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Belgo-amerikani Francis Halzen fitoi Çmimin Nobel në Fizikë për vitin 2026 për punën e tij në krijimin e një observatori për të zbuluar neutrinot me energji të lartë - disa nga grimcat më të pakapshme nënatomike të universit - dhe për të provuar të përcaktojë se si janë bërë ato.
Halzen, 82 vjeç, kuptoi se akulli i paprekur në Polin e Jugut mund të përdoret për të gjurmuar neutrinot e tilla, të njohura ndonjëherë si "grimca fantazmë" për mënyrën se si ato kalojnë nëpër Tokë dhe trupat tanë pa lënë gjurmë, duke bashkëvepruar me materien vetëm jashtëzakonisht rrallë, raporton Reuters, transmeton Klankosova.tv.
"Lajmëtarët sjellin informacion nga kozmosi," tha Eva Olsson, e Akademisë Mbretërore Suedeze të Shkencave, në një konferencë për shtyp. "Ata hapin derën për galaktikat e largëta dhe na tregojnë për proceset e shpërthimit të yjeve."