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Përplasjet mes forcave politike të qendrës në Francë po shtojnë mundësinë që zgjedhjet presidenciale të vitit 2027 të përfundojnë me një balotazh mes Marine Le Pen dhe Jean-Luc Mélenchon.
Sipas Reuters, rivaliteti mes kandidatëve të moderuar, në vend të një fronti të përbashkët politik, po dobëson mundësitë e tyre për të arritur në raundin e dytë.
Sondazhet e fundit tregojnë se Le Pen dhe Mélenchon po forcojnë pozitat e tyre në garën presidenciale, ndërsa kandidatët e qendrës po përballen me vështirësi për të fituar mbështetjen e votuesve.
Zhvillimet vijnë në prag të përfundimit të mandatit të presidentit Emmanuel Macron, në një klimë të karakterizuar nga polarizimi politik dhe dobësimi i kampit të qendrës.