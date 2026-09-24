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Në trevjetorin e sulmit në Banjskë, ku humbi jetën, Afrim Bunjaku, Ambasada e Francës në Kosovë ka nderuar dhe kujtuar rreshterin e Policisë së Kosovës, dhe ka përsëritur thirrjen që përgjegjësit për sulmin të përballen me drejtësinë.
Në kuadër të përkujtimit, i ngarkuari me punë i Ambasadës së Francës në Kosovë, Marc Ivarra, vendosi lule në kujtim të rreshterit Bunjaku.
“Tre vjet pas sulmit kriminal në #Banjskë, i cili i mori jetën rreshterit Afrim Bunjaku, mendimet tona janë me familjen e tij. Franca vazhdon të bëjë thirrje që përgjegjësit për këtë sulm vdekjeprurës të dalin para #drejtësisë”, thuhet në njoftimin e Ambasadës së Francës në Kosovë.
Sulmi i armatosur në Banjskë ndodhi më 24 shtator 2023, ku rreshteri Afrim Bunjaku ra heroikisht gjatë betejës me terroristët.