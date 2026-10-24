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Franca është në gjendje të lartë gatishmërie para protestave të reja mbarëkombëtare të planifikuara për të shtunën, një javë pasi vendi u përfshi nga disa prej trazirave më të rënda në dekadat e fundit.
Qindra mijëra protestues pritet të mblidhen në Paris dhe qytete të tjera të Francës, në protestat e organizuara nga studentët, sindikatat dhe grupet kundër qeverisë.
Për të garantuar sigurinë, Ministria e Brendshme ka njoftuar mobilizimin e rreth 70 mijë policëve në qytetet franceze. Autoritetet po marrin masa të shtuara pas kritikave ndaj qeverisë për reagimin e pamjaftueshëm ndaj trazirave të 17 tetorit, shkruan BBC, transmeton Klankosova.tv
“Ne nuk do të lejojmë që asgjë të kalojë pa reagim”, deklaroi ministri i Brendshëm, Laurent Nunez.
Ai paralajmëroi masa të rrepta ndaj personave që kryejnë akte vandalizmi, plaçkitje dhe dhunë. Sipas tij, në rrjetet sociale janë shfaqur gjithashtu thirrje për dhunë, të cilat autoritetet ia atribuojnë grupeve të së majtës radikale.
Ndërkohë, gjatë ditëve të fundit, qindra persona janë dënuar me burgim pas procedurave të përshpejtuara gjyqësore, për shkak të përfshirjes në vandalizëm, zjarrvënie dhe plaçkitje.
Presidenti francez, Emmanuel Macron, u takua të premten me përfaqësues të nxënësve të shkollave të mesme. Edhe pse përfaqësuesit thanë se presidenti kishte dhënë zotime konkrete, ata u bënë thirrje studentëve që të vazhdojnë mobilizimin.
Autoritetet kanë vendosur kufizime të gjera për protestat. Macron ka përcaktuar se të shtunën do të lejohen vetëm demonstratat e organizuara nga sindikatat e njohura. Ndërkohë, disa qytete, përfshirë Lionin, Nicën dhe Montpellier-në, kanë shpallur ndalime të përgjithshme të tubimeve.
Megjithatë, këto masa nuk duket se i kanë ndalur organizatorët, të cilët kanë planifikuar qindra protesta, të mëdha dhe të vogla, në mbarë vendin.
Situata ndryshon nga një qytet në tjetrin. Në disa zona janë zbatuar kufizime të lëvizjes gjatë natës, ndërsa në Marsejë autoritetet e tërhoqën një urdhër që ndalonte të gjitha protestat, duke lejuar zhvillimin e një marshimi të organizuar nga sindikatat.
Tensionet mbeten të larta, ndërsa autoritetet franceze po përgatiten për një ditë të re protestash, me synimin për të parandaluar përsëritjen e skenave të dhunshme të javës së kaluar.