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Një nismë e UNESCO-s për të përfshirë më shumë të rinj në organet vendimmarrëse, përfshirë ato se si të parandalohen luftërat, fitoi mbështetjen e ministrit të jashtëm të Francës të martën, ndërsa vendi përballet me një valë protestash studentore, shumë prej të cilave janë bërë të dhunshme.
Apeli, i miratuar zyrtarisht nga agjencia kulturore dhe arsimore e OKB-së pasi u hartua nga 145 përfaqësues të rinj nga 135 vende, bën thirrje për përfaqësim të të rinjve në organet vendimmarrëse, parandalimin e konflikteve dhe mekanizmat e ndërmjetësimit, raporton Reuters, transmeton Klankosova.tv.
Iniciativa vjen në një kohë kur protestat e udhëhequra nga studentët në javët e fundit kanë nxjerrë në pah zhgënjimin midis disa të rinjve për mungesën e perceptuar të ndikimit të tyre në vendimet politike.
"Zërat e të rinjve kanë rëndësi", tha Jean-Noel Barrot në X pas mbështetjes së apelit nga UNESCO.
Propozimi i UNESCO-s gjithashtu u kërkoi qeverive të krijojnë një kornizë ndërkombëtare për të qeverisur inteligjencën artificiale, të cilën nënshkruesit e përshkruajnë si një kërcënim të ri për paqen, dhe të krijojnë mekanizma publikë për të monitoruar zbatimin e rekomandimeve të tyre.