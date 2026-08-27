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Franca ka lehtësuar përkohësisht rregullat për prodhimin e disa prej djathrave të saj më të njohur, pasi thatësira e verës uli në mënyrë drastike sasinë e barit të disponueshëm për të ushqyer tufat e qumështit.
Dekretet qeveritare për t'u dhënë përjashtime prodhuesve të djathrave Abondance, Beaufort dhe Comté - të cilët vijnë nga malet në Francën lindore - u shfaqën të mërkurën.
Disa djathëra të tjerë pritet të marrin përjashtime të ngjashme, duke u lejuar fermerëve të ushqejnë bagëtinë me bar dhe sanë të sjellë nga jashtë zonës së tyre të rreptë gjeografike.
Instituti Kombëtar për Origjinën dhe Cilësinë (INAO), i cili rregullon etiketat e origjinës së Francës, ka miratuar gjithashtu ndryshime të përkohshme në rregullat për prodhimet e tjera të mbrojtura për shkak të efekteve të nxehtësisë së verës, raporton BBC, transmeton Klankosova.tv.
Produktet që do të përfitojnë përfshijnë disa lloje Calvados dhe musht molle nga Normandia, verën e gazuar Crémant d'Alsace, qengjin nga Poitou-Charentes dhe kumbullat Reine-Claude.
Certifikatat e origjinës u lejojnë fermerëve të shesin me një çmim të lartë, por ato vijnë me rregullore të rrepta që rregullojnë vendndodhjen dhe metodën e prodhimit.