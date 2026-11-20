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Rregullatori francez i medias ka mbrojtur të premten planin për të zbatuar rregullat e balancimit politik ndaj disa prej krijuesve më me ndikim të përmbajtjes në internet, pasi kritikët kanë vënë në pikëpyetje nëse këto kërkesa mund të zbatohen realisht.
Sipas propozimit, disa influencerë dhe transmetues online me audiencë të madhe do të duhet t’u japin kandidatëve për president ekspozim të barabartë ose proporcional gjatë periudhave zgjedhore. Këto rregulla janë të ngjashme me ato që zbatohen aktualisht për televizionet dhe radiot, transmeton klankosova.tv.
"Ne nuk synojmë t'i shqetësojmë influencerët", deklaroi presidenti i Arcom, Martin Ajdari, duke iu përgjigjur kritikave, një ditë pasi masat u bënë publike.
Sipas Reuters, legjislacioni francez kërkon që televizionet dhe radiot të pasqyrojnë një gamë të gjerë pikëpamjesh politike. Mediat monitorojnë kohën që u kushtohet politikanëve dhe përshtatin mbulimin në bazë të faktorëve si rezultatet zgjedhore dhe mbështetja në sondazhe.
Arcom vlerëson se disa krijues të përmbajtjes në internet tashmë kanë një rol aq të rëndësishëm në debatin politik, saqë duhet t'u nënshtrohen parimeve të ngjashme.
"Roli dhe pesha e influencerëve në jetën demokratike është një fenomen i ri", tha Ajdari.
Megjithatë, mënyra se si do të zbatohen konkretisht këto rregulla mbetet ende e paqartë. Disa krijues të përmbajtjes kanë shprehur tashmë dyshime nëse mund të detyrohen t'i respektojnë ato. /Klankosova.tv