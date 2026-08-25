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Ukraina ka siguruar përjashtime që i lejojnë asaj të furnizohet me pajisje ushtarake nga jashtë Evropës në kuadër të Kredisë Mbështetëse të BE-së prej 90 miliardë eurosh për Ukrainën.
Franca tani po bën presion për të kufizuar kohëzgjatjen e këtyre përjashtimeve, në një përpjekje për të siguruar që më shumë fonde të mbështetura nga BE-ja të mbështesin prodhimin evropian — dhe potencialisht francez — të mbrojtjes, ka mësuar Euronews.
Në prill, vendet e BE-së miratuan Kredinë Mbështetëse për Ukrainën, një instrument financiar prej 90 miliardë eurosh për të mbështetur përpjekjet e luftës së Kievit në vitet 2026 dhe 2027. Ajo është e ndarë në 30 miliardë euro në mbështetje ekonomike dhe 60 miliardë euro për ndihmë ushtarake.
Disbursimi i parë erdhi në qershor, me 3.9 miliardë euro të alokuara për dronë, të ndjekura nga 6.1 miliardë euro për prokurimin e mbrojtjes në fillim të kësaj jave, transmeton Klankosova.tv
Sipas kushteve të kredisë, Ukraina nuk mund të sigurojë më shumë se 35% të kostos totale të një produkti mbrojtës nga jashtë BE-së dhe Zonës Ekonomike Evropiane.
Kievi mund të kërkojë një përjashtim kur asnjë ekuivalent i prodhuar në BE nuk i plotëson nevojat e tij të menjëhershme operacionale, ose kur produktet evropiane nuk mund të plotësojnë vëllimin e kërkuar, duan shumë kohë për t’u prodhuar ose janë shumë të shtrenjta.
Qeveria ukrainase deri më tani ka kërkuar dy përjashtime: një për komponentët e dronëve të prodhuar në Kinë dhe një tjetër për raketat interceptuese Patriot të prodhuara në SHBA, të cilat Kievit i duhen urgjentisht për të forcuar mbrojtjen e tij ajrore.
Komisioni Evropian i ka miratuar të dyja, duke pranuar se Evropa aktualisht nuk ka kapacitet të mjaftueshëm prodhimi dhe mbetet e varur nga prodhuesit e huaj në fusha kyçe të luftës moderne.
Megjithatë, Franca po shtyn që këto përjashtime të jenë të përkohshme, në një përpjekje për të siguruar që një pjesë më e madhe e financimit të mbështetur nga BE-ja në fund të fundit të mbështesë prodhimin evropian - dhe potencialisht francez.
Franca ka një nga industritë më të mëdha të mbrojtjes në Evropë, duke përfshirë sistemin franko-italian SAMP/T, alternativa më e afërt e Evropës ndaj sistemit Patriot të prodhuar në SHBA.
Në të kundërt, në korrik, ministrat e mbrojtjes të Suedisë, Holandës, Gjermanisë, Danimarkës, Estonisë, Polonisë, Letonisë, Finlandës dhe Lituanisë i shkruan shefes së politikës së jashtme të BE-së, Kaja Kallas, dhe Komisionerit të Mbrojtjes, Andrius Kubilius, duke i bërë thirrje Ukrainës të ketë fleksibilitet maksimal për të siguruar pajisjet që i nevojiten urgjentisht.
"Ne vazhdojmë të theksojmë se miratimi i shpejtë i orareve të produkteve është thelbësor, duke përfshirë edhe përdorimin pragmatik të përjashtimit për blerjen e materialeve të prodhuara nga vendet e treta", thuhej në letër.
Megjithatë, Parisi po i bën presion Komisionit që të sigurojë që përjashtimet përfundimisht t’i hapin rrugë prodhimit evropian. Se si mund të funksionojë kjo në praktikë varet kryesisht nga mekanizmat e vetë kredisë.
Në fillim, Kievi i dha Brukselit një ndarje të përgjithshme se si kishte ndërmend t’i shpenzonte paratë sipas kategorisë së produkteve - dronë, sisteme mbrojtëse ajrore, artileri e kështu me radhë. Shpërndarjet e sakta janë të klasifikuara dhe mund të përshtaten me evoluimin e nevojave të fushëbetejës.
Për produktet e mbuluara nga një përjashtim, ekziston një fazë e dytë në të cilën qeveria ukrainase duhet të japë detaje se si do të shpenzohen paratë, duke përfshirë kontratat që specifikojnë se çfarë pajisjesh po blihen, nga cili furnizues dhe kur. Komisioni i liron fondet vetëm pasi të shqyrtojë kontratat.
Për furnizuesit kinezë, Komisioni duhet të kontrollojë gjithashtu që kompanitë nuk i nënshtrohen sanksioneve të BE-së që synojnë kompleksin ushtarako-industrial të Rusisë, pasi prodhuesit e dronëve me bazë në Kinë mund të furnizojnë të dyja palët.
Qeveria e vendit ku ndodhet furnizuesi kërkohet gjithashtu të angazhohet për përmbushjen e kontratës, duke ndihmuar në sigurimin e dorëzimit të pajisjeve nëse ndryshojnë prioritetet politike.
Çështja kryesore është se përjashtimet duhet të rinovohen sa herë që Ukraina kërkon një pagesë të re. Kjo do të thotë që nëse ndërkohë shfaqet një furnizues evropian që mund të përputhet me vëllimin, koston dhe kohën e prodhimit të prodhuesit të huaj, Komisioni mund të refuzojë të rinovojë përjashtimin dhe t'i kërkojë Kievit të furnizohet nga furnizuesi evropian.
Joformalisht, ekzekutivi i BE-së mund të kufizojë gjithashtu kohëzgjatjen që Ukraina mund të mbështetet te prodhuesit e huaj, për shembull duke vendosur afate më të rrepta për përmbushjen e kontratave të Kievit me këta furnizues.
Në praktikë, Komisioni do të duhet të gjejë një ekuilibër delikat: rritjen e prodhimit evropian të mbrojtjes dhe uljen e varësisë strategjike nga furnizuesit e huaj në afat të mesëm dhe të gjatë, duke siguruar që Ukraina të ketë pajisjet që i nevojiten për t'u mbrojtur kundër Rusisë.
Mënyra se si BE-ja i trajton këto përjashtime në kuadër të Kredisë Mbështetëse për Ukrainën mund të krijojë një precedent të rëndësishëm për instrumente të tjera financiare, veçanërisht për Veprimin e Sigurisë për Evropën (SAFE) dhe Programin Evropian të Industrisë së Mbrojtjes (EDIP).
Një zëdhënës i qeverisë franceze nuk iu përgjigj kërkesës së Euronews për koment. /Klankosova.tv