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Kylian Mbappe është kthyer në Madrid me vendim të menjëhershëm për t’iu nënshtruar ekzaminimeve mjekësore pas një dëmtimi në tendinë.
Ai u dëmtua mbrëmë në fitoren 0-1 të Francës ndaj Turqisë, pak pasi realizoi golin që rezultoi të ishte i fitores.
Stafi i Real Madridit pritet të vlerësojë gjendjen e sulmuesit francez dhe të përcaktojë shkallën e dëmtimit.
“Mbappeja ka zgjatur gjurin”, ka deklaruar trajneri i tij te Trekolorët, Zinedine Zidane.
Ende nuk ka detaje të plota për kohën e rikuperimit e superyllit francez.