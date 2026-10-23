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Të premten, një person i armatosur – për të cilin zyrtarët dyshojnë se mund të jetë shtyrë nga urrejtja islamofobike – hapi zjarr nga një makinë në perëndim të Parisit, duke vrarë një person dhe duke plagosur katër të tjerë, mes të cilëve edhe një vajzë 12-vjeçare.
"Hetimet janë në vazhdim, por bëhet fjalë qartazi për një krim terrorist. Është një akt jashtëzakonisht i rëndë", u tha gazetarëve Ministri i Brendshëm, Laurent Nunez, nga distrikti Yvelines në perëndim të Parisit, ku ndodhi sulmi, transmeton Klankosova.tv
Zyrtarët bënë të ditur se i dyshuari 39-vjeçar – identiteti i të cilit nuk është bërë i ditur – kaloi me makinë nëpër qytetin e Trappes, ku qëlloi me armë automatike në drejtim të një stacioni karburanti, një qendre mjekësore dhe një këndi lojërash për fëmijë.
Sipas Reuters, Televizioni BFM raportoi se vajza e plagosur është qëlluar tetë herë dhe ndodhet në gjendje të rëndë.
"Objektivisht, ky ishte një sulm racist, ndoshta islamofobik", tha Ali Rabeh, kryetari i bashkisë së Trappes, prindërit e të cilit janë me origjinë nga Maroku.