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Qindra mijëra demonstrues pritet të marrin pjesë në marshime anembanë Francës, ndërsa pesë sindikata i bashkohen grevave dhe protestave në kuadër të një dite kombëtare veprimi.
Protestat nisën në shtator me nxënës të shkollave të mesme, të cilët ankoheshin për kushtet e këqija dhe mungesën e burimeve në arsim, por ato janë zgjeruar duke përfshirë lëvizjen e njohur si "jelekët e verdhë" dhe punonjës të sektorëve të ndryshëm.
Autoritetet presin që në marshime të marrin pjesë nga 500,000 deri në 700,000 demonstrues – me dhjetëra mijëra të tjerë vetëm në Paris – në një ditë që një udhëheqës sindikal e ka cilësuar si "një ditë të madhe bashkimi".
Pesë sindikatat kanë bashkuar forcat, duke përfshirë sektorin publik dhe atë privat, me kërkesa për paga më të larta për t'u përballur me koston e jetesës, si dhe për mbrojtjen e shërbimeve publike.
Ministri i Brendshëm, Laurent Nuñez, njoftoi se janë angazhuar 70,000 policë dhe xhandarë, duke paralajmëruar një "përgjigje jashtëzakonisht të vendosur" ndaj çdo shpërthimi të mundshëm dhune.
Më shumë se 250 aktivitete të ndryshme janë planifikuar për datën 5 nëntor, ndërsa raportohen ndërprerje në shkolla, spitale dhe transportin publik.
Gjithashtu, punonjësve u është kërkuar të ndalojnë prodhimin në rafineritë e naftës; ndërkaq, të enjten, Franca pritet të importojë më shumë energji elektrike sesa prodhon, për shkak të problemeve në centralet bërthamore.
Një koalicion sindikatash u ka bërë thirrje punonjësve, pensionistëve dhe të rinjve që t'i bashkohen grevave të së enjtes, me qëllim shtimin e presionit ndaj qeverisë. Në veçanti, ata kërkojnë rritjen e pagës minimale (e njohur si "Smic"), e cila aktualisht është 12,31 euro (10 paund) në orë.
Mobilizimi i fundit i madh gjatë fundjavës kaloi me relativisht pak dhunë, ndërsa ministri i Brendshëm deklaroi se prania e policisë të enjten do të jetë në një shkallë të ngjashme. Nuñez përmendi tri rreziqe të mundshme për të enjten: grupet e së majtës radikale të njohura si "blloqet e zeza" (black blocs), plaçkitjet, si dhe marshimet e pautorizuara nga sindikatat.