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Një zjarr i fuqishëm ka përfshirë gjatë natës një shtëpi të banuar në Schenefeld të Gjermanisë, ndërsa një fqinj ka arritur të shpëtojë shtatë persona, përfshirë fëmijë dhe të rinj.
Zjarri u konstatua rreth orës 02:39, kur një zjarrfikës që jetonte në afërsi pa tymin nga prona e tij dhe menjëherë u nis drejt banesës për të kontrolluar nëse kishte njerëz brenda.
Disa prej banorëve nuk e kishin vërejtur zjarrin dhe madje disa prej tyre duhej të zgjoheshin, shkruajnë mediat gjermane, transmeton Klankosova.tv.
Zjarrfikësi arriti të nxirrte shtatë persona nga ndërtesa, ndërsa një tjetër kishte dalë vetë.
Kështu, të tetë banorët u shpëtuan para mbërritjes së pjesës tjetër të ekipeve të emergjencës. “Falë ndërhyrjes së guximshme, të tetë personat u shpëtuan”, deklaroi zjarrfikësja.
Zjarri u përhap me shpejtësi dhe përfshiu pothuajse të gjithë çatinë prej kashte të ndërtesës.
Mbi 60 zjarrfikës u angazhuan për shuarjen e flakëve, ndërsa u parandalua përhapja e zjarrit në shtëpitë përreth.
Disa nga banorët, si dhe zjarrfikësi që kreu shpëtimin, u kontrolluan për shkak të irritimit të rrugëve të frymëmarrjes.
Policia ka nisur hetimet për të përcaktuar shkakun e zjarrit dhe dëmin e shkaktuar.