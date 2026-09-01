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Postoi fotografi me armë zjarri në rrjete sociale, shoqërohet në polici një person në Klinë
Një person është shoqëruar në Stacionin Policor në Klinë, pasi dyshohet se kishte publikuar në rrjetet sociale fotografi duke mbajtur një armë zjarri në dorë.
Sipas Policisë, i dyshuari, është intervistuar lidhur me rastin. Gjatë deklarimit të tij, ai ka thënë se arma i përket një personi tjetër, i cili aktualisht ndodhet jashtë vendit, transmeton Klankosova.tv.
Me vendim të prokurorit, rasti është proceduar në procedurë të rregullt.