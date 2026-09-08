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"Ditari i një fotografi të luftës", do të jetë ekspozita e fotografit Visar Kryeziu.
Përmes kësaj, autori synon të sjell kujtesën e luftës së fundit në Kosovë.
Kryeziu në emisionin e mëngjesit në Klan Kosova, zbuloi më tepër detaje.
Ai vuri në dukje propagandën e Serbisë që po bëhet për ta devijuar realitetin, për atë se çka ka ndodhur në Kosovë.
Fotografi shtoi se anën tjetër shteti nuk ka marrë mundin të marrë dhe t'i sistemoi fotografi dhe incizime të reporterëve të luftës.
"Pra, përgjigjen mund ta gjejmë diku tjetër. Unë mundem me ofru vetëm një pjesë të kujtesës të kësaj kolektive, të dëshmive se kush, si dhe çka ka qenë. Fotografitë janë autentike", tha Kryeziu.
Ndiqni deklarimin e fotografit Kryeziu: