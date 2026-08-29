Lajmet e fundit
Një foshnjë është gjetur pa shenja jete në Mitrovicë, mëngjesin e 28 gushtit.
Sipas Policisë së Kosovës, rasti është raportuar rreth orës 08:00, pasi babai i foshnjës kishte vërejtur se ajo nuk kishte shenja jete.
Vdekjen e foshnjës e ka konstatuar ekipi mjekësor në vendin e ngjarjes.
Me vendim të prokurorit, trupi i pajetë është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore (IML) për autopsi.
"Mitrovicë 28.08.2026 - 08:00. Ankuesi mashkull kosovar, ka raportuar se kishte vërejtur pa shenja jete foshnjën e tij. Vdekjen e viktimës e ka konstatuar ekipi mjekësor në vend ngjarje. Me vendim të prokurorit trupi i pa jetë është dërguar në IML për autopsi".