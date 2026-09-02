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Sot po vazhdon dita e dytë e garave të karatesë në Lojërat Mesdhetare Taranto 2026.
Fortesa Orana e ka nisur mbarë garimin në kategorinë +68 kg, duke mundur Chaina Oudira të Algjerisë dhe sllovenen, Zala Maria Zibret. Fortesa u kualifikua në gjysmëfinale dhe është një fitore larg medaljes, raporton klankosova.tv.
Ndërkohë, dy garuesit tjerë, Benjamin Shabani e Jakup Ajdari nuk arritën të vazhdojnë garën për medalje.
Shabani pas humbjes në raundin e parë, pësoi lëndim dhe nuk mundi të garojë në repesazh. Ajdari u ndal në luftën e parë dhe më pas në repesazh