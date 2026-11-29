Lajmet e fundit
Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka pritur anëtarët e sapozgjedhur të Këshillit Kombëtar Shqiptar në Luginë pasi është formalizuar marrëveshja për drejtimin e përbashkët të këtij institucioni.
Sipas njoftimit të Qeverisë, marrëveshja bashkon 24 nga 29 anëtarët e zgjedhur dhe përcakton që Këshilli në mandatin e ardhshëm të drejtohet nga Enkel Rexhepi.
Në bazë të rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve, PVD–AL, me në krye Enkel Rexhepin, ka fituar 10 mandate, LPD–PDSH me Shqiprim Musliun nëntë mandate, APN me Levent Qazimin pesë mandate, ndërsa PD–LR me Sali Salihin pesë mandate, transmeton Klankosova.tv.
Kurti dhe anëtarët e rinj theksuan rëndësinë e bashkëpunimit dhe bashkëpërgjegjësisë institucionale, duke vlerësuar se në KKSH nuk duhet të ketë ndarje në pozitë dhe opozitë.
"Pas marrëveshjes së 29 shtatorit në Prishtinë, e cila mundësoi pjesëmarrjen e përbashkët të subjekteve politike shqiptare në zgjedhjet parlamentare të 25 tetorit në Serbi, formalizimi i marrëveshjes së re përbën një hap të mëtejmë në konsolidimin e bashkëpunimit politik dhe institucional të shqiptarëve të Preshevës, Bujanocit dhe Medvegjës.
Kryeministri Kurti theksoi se rruga e bashkëpunimit, e dëshmuar në zgjedhjet parlamentare dhe tash edhe në Këshillin Kombëtar Shqiptar, duhet të vazhdojë e të shtrihet edhe në institucionet e tjera përfaqësuese, duke respektuar vullnetin demokratik të qytetarëve", thuhet në njoftimin e Qeverisë.