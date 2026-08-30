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Sunderland pret Fulhamin në “Stadium of Light” në xhiron e dytë të Premier League, me të dyja skuadrat që synojnë fitoren e parë të sezonit.
Sunderland u mposht 2-1 nga Ipswichi, ndërsa Fulhami humbi 3-2 ndaj Chelseat, transmeton Klankosova.tv.
Fulhami ka avantazh në përballjet direkte, pasi është i pamposhtur në pesë ndeshjet e fundit ndaj Sunderlandit, me katër fitore dhe një barazim.
Në anën tjetër, vendasit shpresojnë te faktori fushë për të reaguar pas humbjes në javën e parë.
Formacionet zyrtare:
RLB's XI to take on Fulham! 👊#SUNFUL pic.twitter.com/KeuzfNn446— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) August 30, 2026
North East Fulham. 📋 pic.twitter.com/lwEME0gVr5— Fulham Football Club (@FulhamFC) August 30, 2026