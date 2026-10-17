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Barcelona rikthehet sonte në fushë për të luajtur ndeshjen e radhës në kuadër të kampionatit spanjoll, La Liga, ku do të jetë mysafire e skuadrës së Real Betisit.
Katalunasit po kalojnë një periudhë me formë të lartë dhe në këtë përballje hyjnë me synimin e qartë për të regjistruar fitoren e dhjetë radhazi në të gjitha garat, duke vazhduar marshimin drejt objektivave sezonalë, transmeton Klankosova.tv.
Lajmi më pozitiv për stafin teknik dhe tifozët "blaugrana" është rikthimi i plotë nga lëndimet i dyshes kryesore, Raphinha dhe Frenkie de Jong.
Që të dy lojtarët janë përfshirë në listë, ndonëse pritet ta nisin ndeshjen nga stoli për të marrë minuta gradualisht në pjesën e dytë.
Përballja ndërmjet Real Betisit dhe Barcelonës do të zhvillohet në stadiumin “La Cartuja”, me fillim nga ora 18:00 dhe do të transmetohet në kanalet e sportit në platformën Artmotion.