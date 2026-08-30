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Chelsea përballet sot me Brightonin në “Stamford Bridge”, në ndeshjen e dytë të sezonit në Premier League.
Kjo do të jetë ndeshja e parë e Xabi Alonsos në shtëpi në kampionat. “Blutë” vijnë pas fitores 3-2 ndaj Fulhamit, ndërsa Brighton impresionoi në xhiron e parë duke mposhtur Aston Villan 4-0, transmeton Klankosova.tv.
Brighton ka fituar katër përballjet e fundit ndaj Chelseat, por londinezët kanë triumfuar në tri nga katër ndeshjet e fundit mes tyre në “Stamford Bridge”.
Të dyja skuadrat synojnë fitoren e dytë radhazi në kampionat.
Formacionet zyrtare:
Today's Blues. 💙✊#CFC | #CHEBHA pic.twitter.com/hv6CTCjjMF— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 30, 2026
TEAM NEWS! 🚨 Our #CHEBHA starting XI. 👊 pic.twitter.com/cVLx2PKKjV— Brighton & Hove Albion (@BHAFC) August 30, 2026