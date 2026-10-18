Lajmet e fundit
Forcat speciale RENEA kanë zbarkuar në bulevardin “Dëshmorët e Kombit” në Tiranë, në një situatë të tensionuar gjatë protestës, me fokus ruajtjen e godinës së Kryeministrisë.
Sipas raportimeve të Euronews.al, prania e forcave speciale vjen në një moment kur përplasjet mes protestuesve dhe Policisë janë përshkallëzuar, me hedhje molotovësh nga protestuesit dhe përdorim të gazit lotsjellës nga efektivët, transmeton Klankosova.tv.
Situata në Tiranë, bazuar në raportimet e mediave shqiptare, vijon të jetë e rënduar, ndërsa shtimi i forcave të sigurisë në bulevard synon të mbrojë institucionin qeveritar dhe të parandalojë përshkallëzimin e mëtejshëm të situatës.