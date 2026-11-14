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Ka nisur ndeshja ndërmjet Kosovës dhe Izraelit, e vlefshme për Ligën e Kombeve të UEFA-s.
Përballja po zhvillohet në stadiumin “Fadil Vokrri” në Prishtinë, ku Dardanët synojnë të marrin rezultat pozitiv përpara tifozëve të tyre.
Kujtojmë se Federata e Futbollit e Kosovës ka publikuar një mesazh motivues, duke u bërë thirrje tifozëve që të mbështesin Kombëtaren.
“DITA E KOSOVËS! Një komb. Një zemër. Një qëllim. Fitorja! Për Kosovën, deri në fund! Forca Dardanë!”, thuhet në mesazhin e FFK-së.
Forca Kosovë!