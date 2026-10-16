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Mbi 200 mijë familje në Kosovë kanë përfituar nga pakoja mbështetëse për energjinë, e cila është financuar nga Bashkimi Evropian me një fond prej 75 milionë eurosh. Kjo ndihmë është vlerësuar si një lehtësim i madh financiar për qytetarët gjatë muajve të dimrit.
Ministrja e Ekonomisë, Artane Rizvanolli, duke falënderuar Bashkimin Evropian për mbështetjen, theksoi se këto fonde nuk kanë shërbyer vetëm për të kaluar një sezon dimëror, por përfaqësojnë investime afatgjata për të ardhmen, raporton Klan Kosova.
Nga ana e tij, ambasadori i Bashkimit Evropian në Kosovë, Dirk Schuebel, ka konfirmuar se ky bashkëpunim i ngushtë do të vazhdojë edhe në të ardhmen, duke synuar përfitime konkrete për qytetarët dhe bizneset vendase.
Këto marrëveshje e kanë lehtësuar ndjeshëm barrën financiare të qytetarëve, ndërsa zyrtarët kanë rikujtuar se ky nuk është investimi i vetëm i BE-së në Kosovë, pasi mbështetje të ngjashme e të vazhdueshme janë realizuar që nga paslufta e vitit 1999.
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