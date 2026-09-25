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Kombëtarja e Kosovës nuk ka humbur kohë dhe i është rikthyer menjëherë fushës së blertë, duke e zhvendosur të gjithë vëmendjen dhe fokusin te përballja e radhës ndaj Austrisë.
Në kampin dardan po mbretëron një atmosferë mjaft pozitive dhe një motivim i lartë, teksa futbollistët dhe stafi teknik po punojnë me energji maksimale për t'u përgatitur në mënyrën më të mirë të mundshme, transmeton Klankosova.tv.
Seancat stërvitore po vijojnë me intensitet të lartë, me theks të veçantë te përqendrimi taktik dhe fizik për sfidën e së dielës, e cila do të zhvillohet në Vjenë.
Dardanët synojnë të japin më të mirën në këtë transfertë të rëndësishme, ndërsa gatishmëria dhe harmonia e treguar në stërvitje japin sinjale shprese për një paraqitje dinjitoze përballë përfaqësueses austriake.